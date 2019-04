Rota mata ao menos 11 durante confronto em tentativa de roubo a banco em Guararema

Ao menos, 11 bandidos foram mortos durante confronto com policiais da Rota (Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar) na madrugada desta quinta-feira (4), em Guararema. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, o bando também invadiu um imóvel e manteve uma família refém. O Grupo de Ações Táticas (Gate) foi acionado para desarmar um artefato explosivo.

As informações da polícia apontam que o confronto ocorreu logo após 30 criminosos tentarem invadir dois bancos no Centro da cidade: Banco do Brasil e Santander. Houve troca de tiros e ladrões foram baleados. O tiroteio deixou várias marcas por comércios da pacata cidade.

Outros integrantes da quadrilha fugiram e entraram em um condomínio. Houve novo confronto e o saldo de baleados aumentou.

A intensa troca de tiros resultou na apreensão de vários artefatos, armas de grosso calibre, entre outros objetos. A relação dos itens ainda não foi divulgada. Buscas continuam sendo realizadas na região, com intuito de localizar outros integrantes do bando.

O caso será registrado no distrito central.

O DS aguarda mais detalhes da ocorrência para que, deste modo, o texto seja atualizado.