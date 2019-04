Rota prende dois e encontra desmanche clandestino de caminhões em Poá

Dois homens foram presos em um desmanche clandestino de caminhões, na quarta-feira, 17, na Rua Guarapari, na Vila Varela, em Poá. A ação foi realizada por policiais da Rota (Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar). No total, foram recuperadas 16 cabines, 10 motores e um semirreboque.

Ao menos, 28 policiais da tropa de elite da PM participaram da operação, que foi montada a partir de uma denúncia anônima. O alvo seria um galpão usado para desmanchar caminhões roubados, bem como manter caminhoneiros reféns.

Segundo a Rota, dois homens foram encontrados no local. Um deles tentou fugir, mas foi detido. Levantamento realizado pela corporação aponta que várias peças de caminhões foram localizadas. Houve também o encontro de um semirreboque, que tinha queixa de roubo em Fox do Iguaçu, no Paraná.

De acordo com a Polícia Civil, foi arbitrada fiança de um salário mínimo para ambos suspeitos. Eles pagaram o valor e responderão em liberdade.