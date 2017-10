Rota prende suspeito de tráfico com 300 pinos de cocaína e captura foragido em Ferraz

A Ronda Ostensiva Tobias Aguiar (Rota) prendeu um suspeito de tráfico e capturou um foragido da Justiça nesta quarta-feira (18) em Ferraz de Vasconcelos. As prisões ocorreram em duas ações distintas nos bairros Jardim Deyse e Parque Dourado. A tropa de elite da Polícia Militar (PM) deve continuar a realizar diligências na cidade e demais municípios do Alto Tietê.



A primeira ocorrência aconteceu na Rua Roberto Cavazana, no Parque Dourado. A Polícia apurava denúncia sobre o uso de entorpecentes dentro de um conjunto habitacional. Um homem foi encontrado na área citada. Na pesquisa aos antecedentes criminais, os policiais descobriram que o indivíduo estava foragido da Justiça por uma condenação por tráfico de drogas.



Ainda na manhã desta quarta, os policiais da Rota realizaram uma ação em combate ao narcotráfico. Duas pessoas foram encontradas em frente a uma residência, localizada na Rua João de Santana Filho, no Jardim Deyse. De acordo com a Polícia, um suspeito correu para dentro do imóvel.

Em seguida, os policiais da tropa de elite paulistana o abordaram e encontraram dentro de uma mochila infantil 300 pinos contendo cocaína. Além disso, um caderno com a contabilidade do tráfico foi apreendido.

Ainda segundo a Rota, o primeiro suspeito abordado se tratava de um usuário de entorpecentes, portanto, o homem deverá ser liberado. Os casos foram registrados na Delegacia Central de Ferraz.