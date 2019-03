Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante, na manhã dessa sexta-feira (22), em Itaquaquecetuba, com uma sacola cheia de entorpecentes e R$ 425 em espécie. A Polícia Militar (PM) estava atendendo uma ocorrência de roubo de carga de um supermercado na Vila Monte Belo, quando se deparou com o suspeito.

Por volta das 7h15, ladrões subtraíram a carga de um dos caminhões do supermercado e fugiram sentido a Rua Suzano. No local, em busca pelos ladrões, a equipe policial abordou um indivíduo com atitudes suspeitas.

O rapaz segurava uma sacola cheia de entorpecentes, sendo 124 tubos e 40 pedras de crack, 40 porções de cocaína e 20 porções de maconha, e R$ 425 grudados em sua perna direita.

O jovem, que já teve passagem pela polícia pelo mesmo crime, havia "fechado" o ponto de tráfico pela manhã e recolhido os entorpecentes para vender a noite. O caso foi registrado na Delegacia Central (DP) de Itaquá.