Secretaria implanta vigilância da GCM em escola furtada em Poá

A Secretaria de Segurança Urbana de Poá vai reforçar a segurança da Escola Municipal Dr. João Pedro de Almeida, com vigilância da equipe da Guarda Civil Municipal (GCM), após o furto de 81 pertences da unidade. O caso aconteceu entre o último sábado e domingo. Além disso, a pasta estuda a implantação de outros dispositivos de segurança no local.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), funcionários do colégio chegaram para trabalhar na última segunda-feira de manhã e constataram que a unidade de ensino havia sido furtada. As salas se encontravam arrombadas e reviradas.

Da escola, foram levados: um aparelho de áudio; um aparelho de plastificação; um liquidificador; um forno; uma torradeira; 20 jogos pedagógicos; dois kit de microfone; um retroprojetor; uma televisão; 16 tipos de alimento; um computador; 16 ventiladores; três lâmpadas; um estabilizador de energia; dois engradados; três tonners de impressora; um acendedor de fogão; um furador de encadernação; um projetor de imagens; três formas de cozinha; uma panela; e outros três utensílios de cozinha.

No B.O., a escola solicitou a substituição urgente dos materiais furtados.

A Secretaria de Educação de Poá informou que as aulas na escola foram retomadas na tarde de segunda-feira, sem prejuízos para os estudantes.