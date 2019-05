Setor de Homicídios de Mogi procura autor de matar homem a pauladas em Itaquá

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) procura um homem que é suspeito de ter matado um colega de trabalho no final de abril no Jardim Carolina, em Itaquaquecetuba. José Roberto Alves de Oliveira foi assassinado a pauladas na cabeça. A Justiça decretou a prisão temporária contra o suspeito.

O crime aconteceu no dia 22 do mês passado. A vítima foi encontrada morta no quinta de sua casa com marcas de pancadas na cabeça. Após intensa investigação do SHPP, o autor do crime foi identificado.

A 2ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba determinou a prisão temporária do suspeito. No entanto, ele está foragido.