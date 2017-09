Setor de Homicídios prende dupla suspeita de assassinar comerciante em Itaquá

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) prendeu nesta segunda-feira (11), D. V. F., de 24 anos, e A. L. O. S., de 19 anos, suspeitos de terem executado o comerciante Antonio Fabio da Silva, de 50 anos, com 14 tiros, na noite do dia 3 de setembro, nas margens da Rodovia Ayrton Senna (SP-70), em Itaquaquecetuba. O motivo da execução não foi confessado pelos suspeitos. Eles tiveram prisão temporária - de 30 dias - decretada. As informações foram confirmadas pelo delegado Rubens José Angelo, responsável pelo caso.

A dupla trabalhava em um dos estabelecimentos comerciais da vítima, do qual D. era gerente. Após a confissão, A. foi levado para a Cadeia de Mogi das Cruzes, e D. está internado, sob escolta policial, no Hospital Santa Marcelina, após ter sofrido uma tentativa de homicídio, no dia 6 de setembro.

A investigação teve início a partir de um fio vermelho encontrado dentro do veículo do comerciante. “A última vez que a vítima foi vista, foi saindo de um galpão, no Campo da Venda. No galpão nós encontramos o mesmo fio vermelho, o que denota que a vítima poderia ter sido amarrada dentro do imóvel, pois no local foram encontrados sinais de sangue”, disse o delegado.

Em depoimentos, algumas testemunhas informaram que Silva havia ido com os homens ao galpão. Primeiramente, F. negou qualquer participação no crime. Cinco dias após prestar declarações à polícia, o gerente sofreu a tentativa de homicídio enquanto trabalhava.

Na última segunda-feira, A. foi chamado à delegacia e prestou mais esclarecimentos. “Ele disse que quem estava dirigindo o veículo era o D., o que despertou nossa atenção, pois Silva não emprestava o carro a ninguém, o que nos leva a crer que o comerciante estava sendo ameaçado”. Em seguida, o suspeito confessou a participação da dupla no crime.

O Assassinato

A. contou para a polícia que enquanto D. estava armado, ameaçou o comerciante e o levou para dentro do galpão. No local, o gerente encontrou um rolo de fio dentro de uma caixa e amarrou os pés e as mãos da vítima e começou a ameaçá-lo. Após isso, D. cortou o fio que amarrava os pés do comerciante e o levou para o veículo.

Segundo o delegado, no automóvel, o comerciante e o gerente começaram a discutir. No meio da discussão, Silva teria dito a D. que o funcionário não poderia o matar, pelo fato de serem amigos. Porém, o gerente deu um golpe na cabeça da vítima. “Nesse momento, Silva tentou se soltar do fio, foi quando D. deu o primeiro disparo”, disse o delegado.

Após o primeiro tiro, A. abriu a porta do carro e fugiu. Enquanto corria ele ouviu mais disparos. Segundo o delegado, Silva levou 5 tiros na cabeça, 6 tiros no abdômen e no tórax e 3 tiros nas costas. Sobre a tentativa de homicídio de D., a polícia desconfia que tenha sido praticada por amigos de Silva, porém ainda não há nada comprovado.

O delegado ainda descartou qualquer possibilidade de latrocínio. “Não houve subtração de itens, inclusive a vítima portava um celular e R$ 252. Nós do Setor de Homicídios, supomos que pode ser uma inveja, devido a lucrabilidade do comerciante nas lojas, ou alguma vingança, de algo que ainda não veio à tona”, contou o delegado.