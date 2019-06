Setor de Homicídios prende suspeito com arma irregular; homem é investigado por homicídio

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes prendeu nesta terça-feira, 18, um homem por suspeita de portar uma arma irregular. A ação aconteceu no Jardim Mônica, em Itaquaquecetuba. De acordo com o delegado Rubens José Ângelo, o suspeito é investigado por uma morte violenta na cidade.

Investigadores da delegacia especializada cumpriram nesta terça-feira mandados de busca e apreensão, em um imóvel, o qual pertence a um indivíduo alvo de investigação sobre uma morte violenta ocorrida dia 16 de fevereiro deste ano.

Durante as buscas, os policiais localizaram uma garrucha calibre 32. Uma análise deve ser realizada na arma, uma vez que buscará indicíos de uso em algum crime ocorrido no Estado. O delegado contou que a morte da qual o suspeito preso também é investigado aconteceu na Rua Guadalajara, no Jardim Mônica, mesmo bairro da ação desta terça-feira.

O suspeito foi preso em flagrante por porte irregular de arma de fogo. A investigação sobre a morte violenta prosseguirá.