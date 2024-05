SHPP prende suspeito de ter roubado e matado motorista de aplicativo em Suzano

O suspeito de ter roubado e matado um motorista de aplicativo foi preso, em Suzano. O motorista Ivanilson Severino da Silva foi assassinado, no dia 28 de março, e seu corpo foi encontrado em uma área de mata no Jardim Saúde.

A 1ª Vara Única da Comarca de Suzano decreta a prisão preventiva do mesmo a pedido do delegado de polícia titular do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes, Rubens José Ângelo.



O crime não teve testemunhas oculares, o que dificultou o trabalho da Polícia Civil para descobrir o autor. Por isso, o SHPP contou com a tecnologia para que o crime latrocínio (roubo seguido de morte) fosse esclarecido.