Jornal Diário de Suzano - 14/11/2025
Polícia

Smart Mogi recupera mais duas motos roubadas

Um dos veículos havia sido furtado em São Paulo e o outro foi objeto de um roubo na Vila Oliveira; motos já foram devolvidas para os proprietários

14 novembro 2025 - 21h30Por de Mogi
Smart Mogi recupera mais duas motos roubadasSmart Mogi recupera mais duas motos roubadas - (Foto: Divulgação/PMMC)

O Smart Mogi, sistema de monitoramento por câmeras da Prefeitura, garantiu a localização e a recuperação de duas motos que haviam sido roubadas – um dos crimes foi registrado em São Paulo. Os equipamentos, que também possuem leitura de placas, identificaram que as motos tinham registro por roubo e imediatamente emitiram alerta para o Centro de Operações Integradas (COI). A GCM foi acionada e os veículos foram devolvidos para os proprietários. 

A equipe da Rondas Ostensivas com Motocicletas (Romo) da Guarda Civil Municipal estava em patrulhamento de rotina, no início da noite de quinta-feira, quando receberam o alerta do Smart Mogi: uma das câmeras identificou a placa de um veículo com ocorrência policial. Os guardas seguiram em direção ao endereço indicado, nas proximidades da avenida Engenheiro Miguel Gemma. Em busca dos suspeitos, a equipe acabou cruzando com dois homens de moto sem capacete no contrafluxo da rua Coronel Cardoso de Siqueira.

Iniciou-se uma perseguição até a rua Yoshio Honda, na Vila Nova União, onde os suspeitos pararam, abandonaram a motocicleta e entraram em uma mata. A Guarda pediu reforço e fez buscas por eles, mas não conseguiu localizá-los. A motocicleta, confirmada como produto de roubo nas proximidades do Cemitério Parque das Oliveiras, foi apreendida e encaminhada à Central de Flagrantes para as devidas providências antes da devolução ao seu proprietário.

Furto em São Paulo

A segunda ocorrência foi na Vila Jundiaí. Outra moto, que constava no sistema de Segurança Pública do Estado, o Muralha Paulista, como produto de furto, havia passado por uma das 658 câmeras do Smart Mogi. O COI recebeu imediatamente o alerta e acionou a equipe da GCM mais próxima. Os guardas encontraram a moto na avenida Francisco Ferreira Lopes e abordaram o condutor, que informou aos profissionais que havia comprado a moto pela internet e não sabia informar a sua procedência. 

A motocicleta, que havia sido furtada na cidade de São Paulo, foi levada à Central de Flagrantes para, após os procedimentos legais, ser devolvida ao seu dono. O suspeito, que disse que costuma vender motos na mesma plataforma onde comprou a que foi furtada, foi detido e encaminhado à autoridade policial responsável.

A população pode acionar o COI pelo telefone 153, que funciona 24 horas por dia.

