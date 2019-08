Suspeita de roubar posto é presa pela PM no Centro de Suzano

Um posto de combustível foi roubado, na terça-feira, 13 na Estrada do Itapeti, em Mogi das Cruzes. Uma suspeita de participar do crime foi presa pela Polícia Militar, na Rua Baruel, no Centro de Suzano.

Segundo a PM, a prisão da mulher se deu por causa de uma sequência de fatores. Primeiro, o veículo no qual ela utilizou para o roubo foi flagrado por um radar instalado na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31). O carro seguia sentido a região central.

Buscas foram intensificaram na malha central da cidade e o veículo foi encontrado. A mulher e um homem foram encaminhados à delegacia.

Ainda de acordo com a PM, a vítima do posto foi avisada sobre a prisão. O frentista reconheceu a mulher como a autora do crime.

Segundo ele, a mulher pediu para encher o tanque e, depois, anunciou o assalto. Na oportunidade, ela afirmou que atiraria no rosto do frentista caso reagisse.

A PM informou que a mulher estava em liberdade condicional. Por isto, ela deve retornar para uma penitenciária feminina. O caso foi registrado no distrito central.