Suspeito de furto invade comércio em Suzano, é espancado e está internado em estado grave

Um suspeito de invadir um comércio foi espancado nessa quarta-feira (13), na Vila Figueira, em Suzano. Ele permanece internado em estado grave na Santa Casa da cidade. Segundo a Polícia Militar (PM), o agressor seria o dono do estabelecimento, que flagrou a invasão por câmeras de monitoramento. Um revólver calibre 38 foi apreendido.

Era por volta das 5h30, quando o dono do comércio de materiais recicláveis viu a invasão. Ele foi ao local e flagrou o suspeito separando alguns objetos. A partir daí, as agressões iniciaram. Até então, a PM não tinha conhecimento sobre o caso.

Depois de dez minutos, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) passou a informação de que três pessoas - sendo um armado - agredia um homem, na Rua Alfredo Batista Pizolato, na Vila Adelina. A polícia seguiu ao local, mas ninguém foi encontrado. As buscas continuaram no bairro e o indivíduo citado na denúncia sobre a agressão localizado.

De acordo com a PM, o homem se identificou como o dono do estabelecimento. Com ele, os policiais não encontraram nenhum item ilícito. Mas, a polícia decidiu entrar no comércio. Em seguida, o suspeito da tentativa de furto foi encontrado caído ao chão. Ele estava desmaiado e tinha vários ferimentos na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o socorreu ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa de Suzano.

Depois do homem ter sido socorrido, os policiais passaram a perguntar sobre os acontecimento ao dono do estabelecimento. Na ocasião, o homem afirmou ter surpreendido o suspeito e o agredido. Além disso, a polícia o indagou sobre o revólver. No primeiro momento, o comerciante negou a posse, porém acabou confessando que usou a arma para dar coronhadas no suspeito. O armamento em si foi encontrado dentro do carro do comerciante, que estava estacionado em frente ao estabelecimento.

Ainda segundo a polícia, o suspeito espancado está internado sob escolta policial. Depois de ser liberado, o homem deverá responder em flagrante a tentativa de furto qualificado. Em relação ao comerciante, os policiais disseram que ele foi autuado como averiguado pelos crimes de porte de arma de fogo de uso permitiro e lesão corporal.