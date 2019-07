Suspeito é preso após roubos e por porte de arma em Itaquá

A Polícia Militar (PM) prendeu, na noite de domingo (21), um suspeito por roubo de veículo e a pedestres em Itaquaquecetuba. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 32, além de produtos de roubo. O caso foi registrado na Delegacia Central.

Por volta das 22h20, na Avenida Kemel Addas, policiais encontraram um veículo, ocupado por um indivíduo, como produto de roubo no mesmo dia. Ao se aproximarem, para realizar a abordagem, a polícia foi surpreendida pelo criminoso, que atirou para o alto e tentou fugir.

Após perseguição, a polícia deteve o suspeito na mesma via. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 32 - produto de furto - com seis munições, sendo duas deflagradas. Além disso, no interior do veículo, havia sete celulares, R$ 302, cartões bancários e mochila com pertences pessoais de roubos cometidos.

Pelo menos sete vítimas reconheceram o suspeito.