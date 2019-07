Suspeito é preso após trocar socos e roubar celular de idoso no Parque Maria Helena

Um idoso, de 62 anos, ficou ferido após ser roubado e brigar com um ladrão no Parque Maria Helena, em Suzano. O suspeito também ficou com ferimentos leves quando foi detido pela Polícia Militar (PM). O caso foi registrado na segunda-feira (29) na Delegacia Central.

Por volta das 21h30, policiais militares encontraram um idoso no Parque Maria Helena, que informou ter sido vítima de roubo minutos antes.

Segundo a vítima, ao chegar próximo de casa foi abordado por um indivíduo com canivete. O ladrão anunciou o assalto exigindo a pochete e o celular do idoso. No entanto, a vítima reagiu e ficou ferida. O suspeito conseguiu roubar o celular da vítima.

Após buscas na região, a polícia encontrou o suspeito fugindo na Avenida Major Pinheiro Froes, no trecho do Parque Maria Helena. O indivíduo caiu e os policiais o detiveram. Durante revista pessoal, estava o celular da vítima no bolso do suspeito, além do canivete usado para a prática do crime.

Questionado sobre a pochete do idoso, o suspeito afirmou que jogou na rua.

Tanto a vítima - por causa da briga - quanto o suspeito - caiu durante a fuga - ficaram feridos. Eles foram levados para o Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa de Suzano, onde foram medicados e liberados.

O suspeito foi preso em flagrante por roubo.

O aparelho de telefone foi devolvido a vítima e o canivete usado pelo suspeito foi apreendido.