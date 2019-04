Polícia Suspeito morre baleado após tentar roubar policial em Poá Assaltante estava com uma arma falsa no momento do crime e conseguiu pegar a bolsa da policial

Por Isabelle Santini 27 ABR 2019 - 15h56

Suspeito morre baleado após tentar roubar policial em Poá Foto: Polícia Militar/Divulgação Uma policial militar, que estava à paisana andando de moto, reagiu a uma tentativa de assalto em Poá e matou um suspeito na manhã deste sábado (27). Caso Por volta das 6h40, na Rua Mongágua, altura do 434, a vítima foi abordada por um homem que também estava em uma moto. O assaltante estava com uma arma falsa no momento do crime e conseguiu pegar a bolsa da policial. Em seguida a vítima tentou fugir. Contudo, o suspeito a perseguiu e executou uma segunda abordagem, solicitando o celular da vítima. Neste momento, ele foi surpreendido. A policial reagiu ao assalto, disparando tiros contra o suspeito. O assaltante foi atingido e morreu no local. A policial não sofreu nenhum tipo de lesão. A moto do suspeito foi apreendida. O Serviço de Atendimento Médico e Urgência (Samu) esteve no local.

Leia Também