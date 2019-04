Suspeito viaja mais de mil quilômetros e é apreendido por furto no Suzano Shopping Declaração do suspeito aponta que intenção era de cometer outros crimes no Estado

Por Marcus Pontes - de Suzano 26 ABR 2019 - 10h00

Celulares foram recuperados durante a ação Foto: Divulgação Um adolescente, de 16 anos, que é natural de Goiás, foi apreendido nessa quinta-feira à noite, 25, após participar da invasão e furto a uma loja de celulares, localizada no Suzano Shopping. Outros dois bandidos permanecem foragidos. Um detalhe dado pelo adolescente durante depoimento chamou a atenção de policiais: ele disse ter viajado mais de mil quilômetros, quando deixou o estado goiano, com o objetivo de cometer furtos no Estado de São Paulo. A versão do jovem ainda diz que essa série de crimes tinha o objetivo de arrecadar dinheiro, pois a namorada estaria grávida. Ele, porém, não explicou como chegou ao município suzanense. Disse também que, para cometer o crime no Suzano Shopping, teve a ajuda de mais dois comparsas. E que eles seriam moradores de rua. De acordo com a Polícia Civil, três celulares furtados foram recuperados. A hipótese é que eles iriam causar um prejuízo superior a R$ 5 mil. Isto porque caixas de um smarthphone recém lançado também foram encontradas. O depoimento do adolescente infrator foi acompanhado por um conselheiro tutelar. O jovem deve ficar sob tutela de uma casa de acolhimento da cidade. Os responsáveis no Estado de Goiás devem ser notificados.

