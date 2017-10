Suspeitos de assalto e sequestro são presos após tentativa de fuga pela mata em Suzano

Três homens, de 20 a 33 anos, foram presos após o roubo de uma carga e o sequestro relâmpago do motorista, em Suzano. Segundo a Polícia Militar (PM), os suspeitos tentaram se esconder em uma área invadida, localizada no bairro Rio Abaixo.

O caso aconteceu nesta quarta-feira (18). A princípio, os policiais receberam a informação de que bandidos roubaram e sequestraram o motorista de uma empresa, na Avenida Paulo Sampaio, no Jardim Varan. Rondas foram feitas na região, mas ninguém foi localizado. Sobretudo, a polícia teve uma nova referência sobre o paradeiro do bando.

A denúncia dizia que a van roubada foi vista circulando na Estrada do Furuyama, no bairro Rio Abaixo. A PM conseguiu encontrar duas pessoas, porém, os suspeitos conseguiram correr para a mata. Uma equipe os perseguiu, enquanto outra suspeitou e abordou um cobrador de transporte alternativo, de 20 anos, na Rua Alagoas. O indivíduo confessou ter sido convidado por amigos a participar do roubo, e também mostrou onde a carga estava escondida.

Ainda em busca dos foragidos, os policiais souberam de um munícipe que os suspeitos estavam escondidos em uma região próxima a uma chácara. Na área citada, a Polícia conseguiu prender um porteiro, 33 anos, e um eletricista, 23 anos.

De acordo com a Polícia, o motorista reconheceu dois dos três detidos como os autores do roubo. Ele também disse que foi mantido refém no baú da van, sendo abandonado em seguida próximo a uma área de invasão.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista.