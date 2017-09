Suzanense com esquizofrenia desaparece em Guarulhos, família faz buscas desde quarta

A dona de casa Jurema da Conceição Egídio Marcondes, de 51 anos, desapareceu na última quarta-feira após visitar a casa da mãe no bairro dos Pimentas, em Guarulhos. A mulher tem esquizofrenia e mora no Parque Maria Helena, em Suzano.

De acordo com o marido da desaparecida, Mauro Antoninho Marcondes, Jurema sofre com a esquizofrenia há oito anos e se nega a fazer o tratamento indicado. Contudo, a mulher não apresenta comportamento agressivo e costuma andar sozinha por Suzano, a fim de realizar tarefas simples na rua, como fazer compras no mercado. Na última quarta-feira a dona de casa foi levada pelo esposo à casa da mãe em Guarulhos. Por volta das 21h30 um sobrinho a levou até a estação Jardim Helena-Vila Mara, na linha 12-Safira, para que retornasse a Suzano. Desde então Jurema não foi mais vista.

Mauro destacou que a mulher possuía R$ 100 e estava desprovida de documentos de identificação. "É a primeira vez que ela some desse jeito. São três dias sem pistas, temos procurado nas estações de trem. É muito chato saber que uma pessoa querida está na rua, não sabemos se ela se alimenta, se está dormindo. Estamos muito preocupados". Qualquer informação sobre o paradeiro da mulher pode ser repassado aos telefones 4295-2903 ou 4742-4041.