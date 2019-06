Taxista perde controle e cai no Rio Una após ser fechado por caminhão

Um taxista perdeu o controle e caiu no Rio Una, durante a madrugada desta quarta-feira, 5, na Vila Amorim, em Suzano. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida à Santa Casa de Suzano. O estado de saúde não é grave.

O acidente aconteceu pouco depois das 4 da manhã. A vítima seguia pela Avenida Mário Covas Junior, a Marginal do Una, quando um caminhão teria o fechado. O taxista desviou para não colidir, perdeu o controle e caiu no rio.

Bombeiros foram enviados ao local e retiraram a vítima de dentro do carro. Ele foi socorrido sem graves ferimentos. O veículo permaneceu no córrego até às 8h50. Funcionários da Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana tiveram de içar o carro, com a ajuda de uma retroescavadeira.

À reportagem, um agente da pasta disse que há possibilidades de que a pista estivesse escorregadia, em virtude do clima no momento do acidente.