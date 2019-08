Traficantes são presos e tentam subornar policiais civis em Mogi

Dois jovens, de 19 anos, foram presos sob suspeita de participar do tráfico de drogas no Parque Olímpico, em Mogi das Cruzes. Além da acusação de vender entorpecentes, um dos suspeitos ofereceu dinheiro a policiais civis para livrar-se do flagrante. A ação, realizada nessa quarta-feira, 31, terminou com a apreensão de 17 porções de maconha e R$ 654.

Investigadores do 2º Distrito Policial, de Brás Cubas, apuravam denúncias sobre o livre comércio de drogas na Rua Expedicionário Antonio Unger Lamas. Policiais encontraram um grupo no local. Todos foram revistados, no entanto, dois estavam com drogas e dinheiro.

Segundo a polícia, na ocasião da abordagem, um dos dois suspeitos ofereceu cerca de R$ 250 - dinheiro no qual estava - para se livrar do flagrante. Ambos suspeitos foram encaminhados à delegacia, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação criminosa e corrupção ativa.