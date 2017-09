Tráfico de drogas: PM prende dois homens em flagrante

Dois indivíduos foram presos em flagrante por tráfico de droga na Rua Macieiras, entre os bairros Jardim Nascente e Jardim Caiubi, em Itaquaquecetuba. A Polícia Militar (PM) apreendeu com eles 128 eppendorfes de cocaína, 44 trouxas de maconha, além de R$ 190. A ocorrência foi registrada neste sábado (16) de manhã.

Por volta das 8 horas, policiais realizavam patrulhamento na área - conhecida como ponto de droga- e observaram os criminosos em atitude suspeita. Os agentes decidiram abordá-los, porém eles correram. Após 50 metros de perseguição, os indivíduos foram pegos. Um deles era menor, de 15 anos, com o qual estavam as drogas. O maior, de 18 anos, tinha apenas o dinheiro no bolso.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Itaquá e os criminosos foram detidos.