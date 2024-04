Homem é preso transportando drogas em painel de carro na Rodovia Presidente Dutra

Um homem, de 39 anos, foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas, nesta terça-feira (16), na Rodovia Presidente Dutra, em Guararema. A droga estava escondida atrás do painel do carro.



Policiais civis receberam informações que um veículo estaria transportando drogas na rodovia. Após buscas localizaram o carro trafegando no quilômetro 176 da Dutra, na altura de Guararema.

Os policiais localizaram cerca de 400 gramas de haxixe. A droga foi apreendida e encaminhada à perícia.

O homem foi conduzido à delegacia, onde foi indiciado e ficou à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como tráfico de drogas pelo Núcleo de Roubo de Cargas da Delegacia Seccional de Guararema.