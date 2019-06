Trem de carga descarrilha na Rodovia Índio-Tibiriçá

Um trem carregado com cimento descarrilou no início da manhã desta segunda-feira (17) na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31). Por conta disso, a via ficou totalmente interditada por cerca de três horas e foi liberada por volta das 8 horas. Ninguém ficou ferido.

O trem carregado com cimento, que seguia de Suzano a Santo André, descarrilou por volta das 5 horas, no quilômetro 60. A SP-31 ficou totalmente interditada por cerca de três horas.

Enquanto isso, o Policiamento Rodoviária, com apoio do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), realizou um desvio do fluxo viário pelo local. Os motoristas que transitavam pela SP-31, de Suzano para Mauá, ou, vice-versa, foram orientados e encaminhados a saírem da SP-31 no quilômetro 65 para acessarem a Estrada Velha.

A pista foi liberada às 8 horas.