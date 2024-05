Três pessoas ficam feridas em acidente de trânsito em Mogi

Três pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito na Avenida Francisco Ferreira Lopes, no Distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, na noite desta segunda-feira (6). As vítimas têm 13, 24 e 26 anos.

De acordo com informações da polícia, militares foram acionados para atender a ocorrência em um hospital e, no local, apuraram que o motociclista de 26 teria atropelado o adolescente. Na ocasião, o autor e sua companheira também ficaram feridos e foram socorridos. Os dois foram levados para um hospital particular na cidade.

O caso foi registrado como lesão corporal na direção de veículo automotor pelo Plantão da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, que solicitou exames do Instituto Médico Legal (IML) aos envolvidos e perícia à motocicleta.