Três são presos por tráfico no Miguel Badra; drogas iam ser vendidas no Jardim Revista

Três homens, de 19 a 25 anos, foram presos por policiais da Força Tática, na quinta-feira à noite (4), no cruzamento da Avenida Miguel Badra e a Estrada do Preju, no bairro Miguel Badra, em Suzano. O grupo transportava mais de meio quilo de entorpecentes (200 porções de cocaína e 125 de maconha).

O grupo foi parado pouco depois das 23 horas. Eles não portavam nenhum item ilícito. Foi então que, ao verificarem o veículo, os policiais localizaram uma sacola contendo porções de dois tipos de narcóticos.

Dois suspeitos assumiram a posse das drogas. E que as drogas foram adquiridas pela quantia de R$ 1,6 mil, em uma praça de Poá. No entanto, o nome do vendedor não foi revelado. Outro detalhe apresentado foi que os entorpecentes iam ser revendidos em 'biqueiras' - pontos de venda de drogas-, localizados na Rua Paulo Sampaio e Avenida Libanesa, no Jardim Revista.

O terceiro suspeito preso explicou fazia uma corrida, pela quantia de R$ 50, e que sabia sobre a intenção dos passageiros ao irem buscar drogas na cidade vizinha. Ambos devem permanecer presos e à disposição da Justiça.