Um morre e outros cinco ficam feridos em batida de carro em Itaquá

Um homem, de 38 anos, morreu após um acidente de carro, na noite desta terça-feira (16), na Estrada de São Bento, em Itaquaquecetuba. Outras cinco pessoas, que ocupavam outro veículo, ficaram feridas.



Policiais militares atenderam a ocorrência. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para socorrer as vítimas.

O motorista do Uno morreu no local. Outras cinco pessoas que estavam no Fox foram socorridas ao Hospital de Arujá.



Foi solicitada perícia ao local e exames de IML ao corpo.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba.