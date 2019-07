Uma pessoa morre após acidente entre Gol e Mercedes na Rua Dr. Prudente de Moraes em Suzano

Um homem, de 53 anos, morreu na madrugada deste sábado (6) após acidente entre dois veículos na Rua Dr. Prudente de Moraes, região central de Suzano. Um dos carros era um Volkswagen Gol e, o outro, uma Mercedes GLA200. Um dos motoristas deixou o local do acidente logo após a batida.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), o chamado veio do Samu. O acidente aconteceu por volta das 5h30 deste sábado (6).

Segundo a polícia, o acidente aconteceu quando o veículo Gol foi atravessar a Rua Dr. Prudente de Moraes, para entrar na Avenida Brasília.

Nesse momento, a Mercedes avançou e colidiu com o veículo. Quando os policias chegaram ao local, o motorista do carro Gol já havia morrido e o motorista da Mercedes já tinha deixado o local.

Por meio da placa da Mercedes, os policiais conseguiram localizar a residência.

Porém, no local, apenas o irmão estava presente. Ele informou que não sabia do paradeiro do irmão.