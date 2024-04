Veículos com queixas de furto e roubo são recuperados em Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), recuperou na última quarta, sexta-feira e domingo (17, 19 e 21/04) três veículos que haviam sido alvos de furto e roubo. Os atendimentos ocorreram nos bairros Jardim Revista, Jardim Graziela e Vila Amorim.

Na primeira ocasião, os guardas promoviam uma ronda no Jardim São José, por volta das 22 horas, quando foram abordados por um munícipe que relatou ter tido seu carro, um Renault Logan, de cor prata, roubado por quatro homens no Jardim Europa. A equipe iniciou uma busca nas proximidades e obteve êxito ao localizar o veículo na rua São Judas Tadeu, no Jardim Revista. Os agentes informaram o proprietário e aguardaram a sua chegada. Posteriormente, o dono foi orientado a se dirigir à 4ª Companhia de Suzano, do 32º Batalhão da Polícia Militar, com os documentos necessários para formalizar a restituição do bem.

Já na sexta-feira, desta vez por denúncia anônima, às 21h20, a Romu foi informada de que um Volkswagen Gol, cinza, estaria abandonado em frente a uma residência da rua Orestes Ximenes, no Jardim Graziela, desde a madrugada. Ao chegar ao endereço e realizar a consulta do emplacamento, foi confirmado que o automóvel havia sido furtado um dia antes de uma locadora de veículos. O Gol foi levado para a Delegacia Central de Polícia e entregue à empresa proprietária.

Por fim, no último domingo, durante o patrulhamento na Vila Amorim, às 18h35, os agentes receberam informações de um morador sobre uma motocicleta Honda CG, preta, abandonada na rua Adelson Quirino de Assis. Após verificar a placa, os agentes confirmaram que se tratava de um veículo roubado. O proprietário foi orientado a comparecer à DP Central.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadão, Afrânio Evaristo da Silva, a agilidade dos guardas foi fundamental para garantir a recuperação dos bens. “Os agentes permanecem vigilantes e respondem sempre de maneira rápida aos atendimentos. Reforço meu agradecimento pelo apoio da população ao realizar denúncias e ao se manter atenta às diferentes situações que possam nos ajudar”, concluiu o chefe da pasta.