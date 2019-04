Vendedor é morto a facadas em Ferraz

Um vendedor, de 25 anos, foi morto a facadas no Cidade Kemel, em Ferraz de Vasconcelos. De acordo com Boletim de Ocorrência (B.O.), o motivo do crime foi uma briga entre vizinhos. O caso aconteceu na manhã da última sexta-feira (19).

Por volta das 11h59, policiais militares realizavam patrulha, quando foram informados que um homem estaria esfaqueado na Rua Juscelino Kubichek de Oliveira, altura do 110. Ao chegarem ao local, populares disseram que a vítima já tinha sido socorrida a uma unidade de saúde. Contudo, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

No local dos fatos, a população também afirmou que o suposto autor do crime estaria em uma rua paralela.

Os policiais foram até o local informado, em uma residência, e encontraram uma aglomeração de pessoas. Dentro da casa, no chão, foi localizado a faca usada para matar o vendedor. O suspeito foi preso no quintal e alegou que a vítima foi até a sua casa reclamar que havia uma panela no fogão da sua casa que poderia pegar fogo. Por conta deste motivo, o suspeito iniciou uma briga que terminou com as facadas.

Segundo os policiais que atenderam o caso, o suspeito apresentava ferimentos no rosto, causado por populares que queriam linchá-lo. Após receber alta médica, ele foi encaminhado para a Delegacia Central da cidade. O suspeito foi preso em flagrante e a faca, usada no crime, foi apreendida.