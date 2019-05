Vigilância Epidemiológica sofre tentativa de roubo durante transporte de vacinas

Uma equipe da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Mogi das Cruzes, que transportava vacinas, em um veículo, para a Escola Municipal Professora Cleonice Feliciano, sofreu uma tentativa de roubo. O suspeito, que estava armado, fugiu. O caso aconteceu na última sexta-feira (3).

Por volta das 10h30, na Rua Guaratinga, no bairro Itapeti, funcionários da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Mogi levavam as vacinas para a escola. Chegando próximo ao destino final foram abordados por um indivíduo armado. O suspeito tentou abrir a porta do passageiro. No entanto, o motorista da Prefeitura acelerou e escapou da tentativa de assalto.