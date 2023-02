Vigilante é baleado em troca de tiros durante assalto em Mogi

Uma troca de tiros durante um assalto terminou com os criminosos socorrendo um segurança baleado na perna na madrugada desta sexta-feira (24) na Rua Doutor Francisco Soares Marialva, em Jundiapeba.

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, os próprios ladrões levaram o vigilante até a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Jundiapeba após atingi-lo. Antes do desfecho “curioso” do caso, três criminosos chegaram ao local por volta das 3h da madrugada.

Houve vários disparos no local, até que a vítima fosse atingida. Imediatamente, o outro segurança se rendeu e entregou a arma aos bandidos.

Após isso, conforme aponta o Boletim de Ocorrência, os suspeitos pegaram o revólver do outro segurança e uma caminhonete de propriedade da empresa.

Os ladrões, então, levaram o segurança para a unidade de saúde, que fica a cerca de 1 quarteirão de distância do local do crime.

Após prestarem socorro ao vigilante, eles fugiram com o carro da empresa e levaram ainda um colete a prova de balas, além das armas e dos celulares das vítimas. O segurança atingido ficou em observação e, segundo o Boletim de Ocorrência, não correr risco de morte.

A caminhonete da empresa foi encontrada abandonada na Estrada Nakashima, também em Jundiapeba, menos de dois quilômetros de distância do local do crime.

Foi solicitado exame de corpo de delito na vítima atingida pelo disparo. O caso foi registrado na manhã desta sexta-feira como roubo qualificado e disparo de arma de fogo na Central de Polícia Judiciária de Mogi. Nenhum dos criminosos foi identificado e preso até o momento.