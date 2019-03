Vizinho invade casa e estupra estudante; suspeito usa cutelo para ameaçar vítima

Um homem invadiu a casa de vizinhos e estuprou uma jovem, de 18 anos, no Jardim Moraes, em Itaquaquecetuba, durante a manhã deste sábado (9). Para cometer o ato, o suspeito ameaçou a vítima com um cutelo e, também, a estrangulou fazendo que perdesse a consciência. Este é o segundo caso de estupro na cidade, no intervalo de três dias, o qual o suspeito tenta matar a vítima. A Polícia Militar prendeu o estuprador.

A invasão à casa ocorreu pela manhã, quando os pais da vítima saíram. O suspeito foi direto ao quarto da jovem, que estava dormindo. Ele a acordou e a sessão de ameaças se iniciou, com agressões e o uso de um cutelo. A intenção do suspeito era que a vítima mantivesse relações sexuais. Diante da negativa da jovem, o estuprador começou a agredi-la. O ataque envolveu ainda estrangulamento, o que fez com que ela desmaiasse.

Ao recobrar a consciência, a vítima voltou a ser ameaçada e, então, foi estuprada. Os abusos sexuais só tiveram fim, após o pai da estudante retornar e entrar em casa. O suspeito pulou a janela e fugiu. Contudo, segundo a polícia, ele permaneceu no bairro.

Policiais foram avisados sobre o crime e capturaram o suspeito. A vítima foi socorrida, em estado de choque, ao Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba. O caso deve ser registrado no distrito central do município.