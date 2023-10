1ª Conferência Municipal de Juventude de Itaquaquecetuba elege representantes para etapa estadual

A etapa municipal reuniu cerca de 250 estudantes no auditório da UNG (Universidade Guarulhos) e teve como tema "Reconstruir no Presente, Construir o Futuro: Desenvolvimento, Direito, Participação e Bem Viver". Na conferência, os participantes puderam discutir as políticas públicas de juventude em níveis municipal, estadual e federal, assim como definir pautas alinhadas aos direitos dos jovens.

Foi também uma oportunidade para eleger os delegados que levarão estas pautas à etapa estadual, que deve ser realizada em novembro no interior do estado, na cidade de Olímpia. O grupo escolhido é formado por diretores da União Municipal dos Estudantes de Itaquaquecetuba (UMES). A comissão é formada por Clara Helena, Marcos Teles, Matheus Gomes da Silva e Matheus Lopes de Lima – cada um veio de uma parte diferente do município: Caiuby, Scaffid, Piratininga e Paineira, respectivamente.

Marcos Teles, que também é o presidente da UMES, ressaltou a luta e a garra dos estudantes da cidade. “Esta primeira conferência municipal foi um marco na história da participação juvenil em Itaquá. A UMES mostra novamente sua força, resiliência e capacidade de articulação. A unidade é a chave para uma representação juvenil forte", disse.

A 1ª Conferência Municipal de Juventude de Itaquaquecetuba contou com a presença de representantes das Escolas Estaduais Durval, Village, Vila Arizona I e Piratinga I, além do grupo de capoeira da Professora Pimenta.

“Com olhos fixos no futuro, os delegados eleitos estão prontos para levar as vozes, sonhos e aspirações dos jovens de Itaquaquecetuba para o palco estadual, garantindo que suas necessidades e desejos sejam ouvidos e atendidos”, finalizou Teles.