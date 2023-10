40ª Festa da Uva Fina começa nessa quarta em Ferraz com show de Zé Neto e Cristiano; desfile cívico

A 40ª Festa da Uva Fina irá integrar as comemorações dos 70 anos de emancipação político-administrativa de Ferraz de Vasconcelos e começa nesta quarta-feira (11) e vai até 15 de outubro, no Complexo Esportivo Gothard Kaesemodel Jr., o antigo Birutão. A celebração contará com grandes nomes da música brasileira, como Luan Santana e Alexandre Pires.

O evento é gratuito com entrada solidária. A troca dos ingressos para todos os shows será feita por meio de um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos.

Os interessados devem procurar um dos pontos de troca para garantir a sua entrada: Calçadão da XV de Novembro, UBS da Vila São Paulo, UBS Santo Antônio, Procon (Cic), Secretaria de Cultura e Turismo, Estação Cidadania e Cultura (Cidade Kemel), Paço Municipal (Prefeitura de Ferraz), Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Saúde.

Além disso, nesta segunda e terça-feira a população terá até às 20 horas para garantir os ingressos na Estação Antônio Gianetti Neto, da CPTM, e no Calçadão da XV de Novembro.

No primeiro dia, 11/10, o show do Zé Neto e Cristiano arrecadará 1 quilo de arroz ou 500g de café. Em seguida, no dia 12 (feriado da Padroeira), a doação será 1 pacote de macarrão ou 1 litro de leite para assistir Simone Mendes, e no dia 13 para o show do Luan Santana será necessário 1 quilo de feijão ou 1 litro de óleo. Já no aniversário da cidade, em 14 de outubro, o público da dupla sertaneja Maiara e Maraisa doará 1 molho de tomate ou 1 quilo de farinha de trigo. O encerramento ficará por conta do cantor Alexandre Pires, no dia 15 (domingo), com a arrecadação de 1 pacote de sal, açúcar ou fubá.

A 40ª Festa da Uva Fina contará com uma decoração especial, além da praça de alimentação, estandes de artesanato e parque de diversões para crianças e adultos.

Transporte

Vale destacar que nos dias de festa haverá transporte gratuito de ônibus nas linhas municipais. Para oferecer segurança aos moradores no retorno para casa, serão disponibilizadas sete linhas de ônibus a partir da 0h20.

O local de partida será na Avenida Brasil, em frente ao Núcleo Educacional Ferrazense (NEF). As linhas disponibilizadas serão para a Vila São Paulo (004), Cambiri (003 DV 1), Jardim Rosana (005), Vila Margarida/ Cidade Kemel (001), Jardim Castelo (003) e Vila Jamil (006).

Desfile Cívico

O aniversário de Ferraz também será celebrado com o tradicional Desfile Cívico, no dia 14 outubro. A população vai acompanhar grandes homenagens da segurança pública, instituições de ensino e personalidades, com muita música, símbolos e elementos que compõem a história ferrazense. A concentração será na Avenida Brasil, a partir das 8h30.