5º Food Truck Solidário atrai mais de 25 mil pessoas ao Parque da Cidade

Mais de 25 mil pessoas compareceram, neste último final de semana, à 5ª edição do Food Truck Solidário. Realizado pelo Fundo Social de Mogi das Cruzes, o evento reuniu 22 opções gastronômicas sob a forma de food trucks no Parque da Cidade e tudo foi aliado ao viés social, com a destinação de 20% dos recursos arrecadados para o Fundo Social.

Os recursos serão aplicados na compra de cobertores para a Campanha do Agasalho 2019, que foi lançada no dia 22 de março . O objetivo da ação, que se estende até o dia 31 de julho, é arrecadar milhares de roupas e peças de frio, incluindo cobertores e meias, que serão distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade da cidade na época do inverno.

“Agradeço mais uma vez a todos que se envolveram e participaram de mais essa edição do Food Truck Solidário. Novamente tivemos um grande público, o que nos deixa muito felizes, porque isso significa que poderemos ajudar mais pessoas na nossa Campanha do Agasalho”, destaca a presidente do Fundo Social, Karin Melo.

O público que compareceu ao evento encontrou uma grande diversidade gastronômica, como hambúrgueres, salgados, derivados de milho, churrasco, massas, sucos e milk shake e sobremesas, como sorvete na chapa e açaí. No sábado, foi possível conferir torneios de tênis e beach teenis que estavam acontecendo no parque. Já no domingo, o destaque ficou com as atrações do Circuito Sesc de Artes, que levou sete intervenções artísticas e culturais ao Parque da Cidade.

O 5º Food Truck Solidário foi organizado com a participação de diversas Secretarias Municipais, que se mobilizaram, cada uma com sua atribuição, para garantir mais uma edição de sucesso. O esquema contou com a parceria de Secretarias como Esporte e Lazer, Serviços Urbanos, Cultura, Educação, Transportes e a Segurança, que garantiu a tranquilidade do evento, com a presença de agentes da Guarda Municipal de Mogi das Cruzes.

Quem quiser contribuir para a Campanha do Agasalho 2019 pode depositar doações em um dos 300 pontos de coleta espalhados pela cidade ou então ligar no 4798-5143.