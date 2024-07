Dia do Motociclista: base de parceiros da 99 mais que dobrou no último ano

Em 27 de julho é celebrado o Dia do Motociclista, data importante para reconhecer a relevância dos motociclistas no cotidiano das cidades. A 99, líder em cobertura no Brasil, conta com mais de 1,5 milhão de motoristas e motociclistas parceiros em sua plataforma e a base de motociclistas mais do que dobrou no último ano, garantindo uma forma de ganhos para milhares de famílias em todo o país.

Presente em mais de 3.300 municípios, os serviços de intermediação das categorias 99Moto e 99Entrega Moto vêm demonstrando crescimento acelerado nos últimos anos e proporcionam novas oportunidades para os condutores sobre duas rodas. De acordo com estudo realizado pela FGV, a intermediação do transporte de passageiros em motocicletas, liderada pela 99Moto, gera R$5 bilhões para o PIB do Brasil. Esse valor contribui com 0,05% do PIB, gerando R$2 bilhões em renda para as famílias, mais de R$461 milhões em impostos e sustentando mais de 114 mil empregos indiretos.

Ao se tornar um parceiro da 99, o motociclista pode prestar seus serviços no transporte de objetos, com 99Entrega Moto, e de pessoas, com 99Moto. Dados internos indicam que o transporte de passageiros se mostrou mais vantajoso em comparação com o delivery de comida, possibilitando ganhos por hora entre 60% a 75% maiores. Outro ponto importante é o potencial de crescimento de 99Moto que, desde seu lançamento há dois anos, mais que dobrou o número médio de corridas diárias. Atualmente, mais de 65% dos motociclistas parceiros da 99 atuam nas duas categorias.

O bom desempenho das categorias é resultado de uma série de vantagens disponíveis para os motociclistas parceiros. A 99 oferece um pacote de medidas para gerar ampliação de ganhos, como o Mais Ganhos, a segurança de ganho mínimo e a taxa garantida.



Segurança no transporte de passageiros e mercadorias

Cerca de 99,99% das corridas de 99Moto são finalizadas em segurança, sendo 14 vezes mais seguras do que viagens de moto realizadas fora do aplicativo - o que é constatado por um estudo mostrando que o DPVAT paga 57,7 indenizações por milhão de viagens em motos em geral, enquanto o aplicativo recebe uma média de 4,1 pedidos de indenização para a modalidade (por milhão de corridas).

As regras de uso do serviço também promovem a segurança para todos os usuários, como o uso obrigatório por lei de capacete para motociclistas parceiros e passageiros. Também é mandatório por lei para os condutores o uso de calçado fechado, as viseiras do capacete abaixadas e vestuário de proteção adequado, tudo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro vigente e o Conselho Nacional de Trânsito. Vale também mencionar que tanto passageiro quanto condutor possuem seguro contra acidentes, do início ao fim da viagem.

A 99 também oferece um sistema com mais de 50 ferramentas de segurança para todos os usuários antes, durante e depois das viagens, com destaque para o monitoramento de corridas em tempo real, compartilhamento de rotas com contatos de confiança, botão ligar para a polícia, seguro contra acidentes e central de atendimento 24 horas.

Ainda neste sentido, os usuários do 99Entrega podem contar com o código de verificação/segurança (PIN) , que desempenha um papel fundamental na garantia das entregas intermediadas pela plataforma. Ao iniciar uma corrida, o remetente recebe o código em seu aplicativo, enquanto o destinatário o recebe por SMS. Esse procedimento visa assegurar que apenas a pessoa correta receba a encomenda. Ao chegar no local, o motorista deve se dirigir ao destinatário, verificar seu nome e solicitar o código de verificação. Somente após inserir esse código no aplicativo é que a entrega pode ser concluída.

O aplicativo também disponibiliza opções seguras de pagamento, como PIX, dinheiro, cartão de crédito, débito e o saldo da 99Pay, a carteira digital da 99. Essas alternativas visam oferecer ainda mais conveniência e tranquilidade a todos os usuários durante os envios.