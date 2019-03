5º Food Truck Solidário será realizado neste final de semana no Parque da Cidade

O Parque da Cidade, na região do Parque Santana, será palco neste final de semana para a 5ª edição do Food Truck Solidário. Promovido pelo Fundo Social de Mogi das Cruzes, o evento tem por objetivo promover dois dias de lazer e descontração para toda a família mogiana, com diversas opções gastronômicas, comercializadas por food trucks e ainda a vertente da contribuição social.

Tanto no sábado quanto no domingo – 30 e 31 de março – o evento vai se estender das 10 às 21 horas. Serão, ao todo, 21 food trucks, com opções como crepe, sucos, shakes, milho, açaí, sorvete, massas, culinária mexicana e australiana, espetos e porções, hambúrgueres, sanduíches, batata frita, pastel, pizza, culinárias valenciana e japonesa.

Como em edições passadas, os trucks são montados no espaço interno do parque, normalmente destinado ao estacionamento de veículos. Por isso, quem for acessar o evento de carro deve entrar pela rua Lara. Já quem estiver a pé pode acessar o parque por qualquer uma das duas entradas (Rua Lara ou Jardelina de Almeida Lopes).

Além de degustar comida de qualidade, quem consumir no Food Truck Solidário estará contribuindo diretamente para ações e projetos do Fundo Social de Mogi das Cruzes, como a Campanha do Agasalho 2019, que foi lançada oficialmente na última sexta-feira (22/03). Isso porque 20% da renda arrecadada com o evento será destinado ao órgão.

“O Food Truck Solidário é um evento que já caiu no gosto dos mogianos. A cada edição realizada, tivemos uma média de 20 mil pessoas visitando o Parque da Cidade. Por isso, mais uma vez, esperamos uma edição de sucesso e lembramos a todos do caráter social da iniciativa. Com a verba obtida a partir deste evento, conseguimos ajudar muita gente da nossa cidade”, destacou a presidente do Fundo Social de Mogi, Karin Melo.

Mais uma vez, haverá atividades esportivas e culturais acontecendo no Parque da Cidade, de forma simultânea à realização do Food Truck Solidário. A agenda esportiva é garantida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, enquanto as atrações artísticas são promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o programa Circuito Sesc de Artes.

No caso das atividades esportivas, o Parque da Cidade receberá torneios de tênis e beach tennis durante o final de semana. Para o Torneio de Tênis, os interessados precisam se inscrever previamente, até esta quarta-feira (26). Já para o Torneio de Beach Tennis, os participantes poderão fazer suas inscrições no próprio sábado (30), a partir das 8 horas. Os sorteio das chaves serão realizados antes do início das partidas.

Já a programação cultural estará concentrada no domingo (31/03), das 16h às 21h30 e é uma realização do Circuito Sesc de Artes. O público presente poderá conferir apresentação de dança, comandada pela Cia. De Dança Afrooyá (São paulo), o espetáculo cênico “A Onipotência do Sonho”, do Centro Teatral e Etc e Tal (Rio de Janeiro), apresentação musical com o Coletivo de Violino Popular e a montagem “Quem vem de longe”, do grupo As Graças.

O artesanato também estará presentes na programação, com duas intervenções na programação: “Atelier Móvel – Bordado Livre”, cuja proposta é ensinar pontos básicos do bordado livre e “Grafiteira #6 – Carimbos, Caixas para Livros, Dobras”, do Ateliê Libélula, uma instalação que oferecerá ao público contato com carimbos gigantes, feitos a base de plástico-bolha, piso vinílico, tapetes de borracha e outros materiais.

Veja detalhes da programação cultural

A entrada no Parque da Cidade é inteiramente gratuita. O público também não terá qualquer custo para acompanhar as programações esportiva e cultural. Já quem for consumidor no Food Truck Solidário, deve procurar os caixas do evento, que aceitarão dinheiro e também cartões de crédito e débito.

O Parque da Cidade tem entrada principal pela avenida Jardelina de Almeida Lopes, em frente à praça Deputado Paulo Kobayashi (Praça do Oito). Ele funciona todos os dias, das 7 às 19 horas. O telefone para mais informações sobre o parque é o 4798-4087. Já quem busca mais informações sobre o Food Truck Solidário deve ligar no 4798-5143.