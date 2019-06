Abertura de escritórios em Brasília é descartada por municípios da região

As prefeituras de Mogi das Cruzes e Suzano descartaram, nesta semana, a abertura de um escritório político em Brasília.

A sugestão havia sido apresentada pelo ex-secretário do Ministério das Cidades, Gilmar Souza Santos, durante o Programa 'DS Entrevista'.

Gilmar disse que o escritório político em Brasília está sendo adotado por diversas cidades.

O intuito do escritório é aproximar o município do governo federal. Gilmar disse na entrevista que "diversas vezes ele recebeu documentação de projetos com erros. Ou então, a distância para comunicação com as Prefeituras era muito grande".

Apesar da orientação do ex-secretário, a Prefeitura de Suzano afirmou que não tem a pretensão de abrir um escritório na Capital.

"A opção não é viável no momento em razão dos custos e porque já existem canais abertos em Brasília por meio dos deputados da região, que sempre colocam seus gabinetes à disposição das equipes da Prefeitura de Suzano".

A Prefeitura de Mogi das Cruzes também disse que não pretende abrir o escritório, pois "a cidade faz parte do Condemat, o consórcio regional do Alto Tietê, que reúne as cidades e trabalha para o encaminhamento conjunto de demandas locais ao governo estadual e federal".

Projetos

Suzano enviou, apenas em 2019, 15 propostas ao governo federal. Nove por meio de deputados e outras seis por decisão própria. Entre todas, nove foram aprovadas.

Conforme o ex-secretário Gilmar disse, muitas vezes ele recebia documentos de projetos com erros. Sobre isso a Prefeitura de Suzano informou que criou a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae). O intuito do Upae é revisar os projetos para evitar falhas.

Mogi das Cruzes informou que sobre os erros, a cidade tem tradição em elaborar projetos técnicos de boa qualidade.

A exemplo disso, conforme nota da Prefeitura, as obras de Canalização dos Canudos, já concluída, o Minha Casa Minha Vida, e atualmente o Corredor Leste-Oeste, que possui recursos federais e está prestes a ser inaugurado.