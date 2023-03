Academia Mogicruzense de História, Artes e Letras tem nova diretoria

A Academia Mogicruzense de História, Artes e Letras (AMHAL) dará posse à sua nova diretoria para o biênio 2023/2025, no dia 23 de março, em solenidade na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, às 20 horas. O escritor João Anatalino Rodrigues assume a presidência da Academia, fundada em 2016, sob a idealização de Glauco Ricciele e Vera Lúcia Meira Magalhães.

Serão empossados, também, o vice-presidente, Ismael Donizeti Veiga Mendonça; o primeiro secretário Josemir Ferraz Campos; e o primeiro tesoureiro, Raimundo Alves.

A AMAHAL tem por objetivo o reconhecimento, a divulgação e o incentivo à atuação de cidadãos em todos os ramos de arte, visando, sobretudo, ao aprimoramento e à preservação da cultura e da tradição folclórica de Mogi das Cruzes, bem como o cultivo da língua pátria e o estímulo ao surgimento de novos talentos da região.

O novo presidente João Anatalino, membro da AMHAL desde 2018, fala sobre as propostas que já tem para a instituição: “Nós já temos duas ações que serão desenvolvidas de imediato, como a realização de saraus bimestrais e o lançamento de um livro que fala de aspectos sobre a Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, produzido pelo professor Josemir, o nosso primeiro secretário. Além disso, há outras iniciativas que estão sendo formatadas para incentivar a cultura na cidade e desenvolver essa parte artística do nosso município”.

Composta por 40 acadêmicos titulares, cada cadeira é designada numericamente e tem um patrono vitalício, nomeado em homenagem a personalidades que se destacaram na história, artes ou letras em Mogi das Cruzes. A instituição possui, ainda, um quadro social de membros honorários, beneméritos e correspondentes.