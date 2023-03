Ação de engajamento do Programa Viva Seu Bairro mobiliza comunidade

O sábado (25) foi de muito trabalho, participação popular e resultados práticos em Jundiapeba. A primeira área de lazer do Conjunto Habitacional José Bezerra de Melo recebeu uma ação de revitalização, como parte do Programa Viva Seu Bairro. A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica (Seplag), responsável pelo projeto, realizou no local uma ação de engajamento com a comunidade para a pintura coletiva da quadra e a tomada de decisão coletiva sobre como a população local vai cuidar do espaço.

“A participação popular é um dos pilares da gestão Caio Cunha e a ação realizada em Jundiapeba é uma demonstração prática de como essa forma de governar funciona. Queremos ouvir a população, entender suas demandas e executá-las sempre de forma democrática e participativa”, observa o secretário municipal de Planejamento e Gestão Estratégica, Lucas Porto, que acompanhou o trabalho no sábado.

Ele frisou que o Viva seu Bairro - Jundiapeba concentra os diversos projetos da gestão municipal para o bairro, como a construção da Escola Viva, construção da Praça da Cidadania, obra do esgotamento sanitário de Nova Jundiapeba, entre outros. Tudo focado na melhoria da qualidade de vida das pessoas e no desenvolvimento do bairro.

O Programa Viva Seu Bairro teve sua primeira fase no Residencial Novo Horizonte e atualmente vem sendo implementado em Jundiapeba, mais especificamente no Novo Jundiapeba, região que há tempos demanda por melhorias dos serviços públicos.

O projeto da Administração Municipal buscou a parceria do Instituto Ikone Global e está sendo desenvolvido em conjunto com a Urban95, da Fundação Bernard van Leer, comprometida com a primeira infância.