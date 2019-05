Ação em parceria com o DER alerta para os riscos da mistura entre bebidas alcoólicas e direção

O Largo do Rosário recebe nesta segunda-feira (13), das 9 às 15 horas, uma ação de prevenção sobre a embriaguez ao volante. O evento faz parte da programação do Maio Amarelo em Mogi das Cruzes, é uma parceria entre a Prefeitura e o DER e trará diversas atividades voltadas ao alerta sobre o perigo da mistura entre álcool e direção.

Na estrutura, haverá um simulador de embriaguez ao volante, em que o participante utiliza óculos apresenta as reações do motorista sob o efeito de álcool. Para as crianças e jovens, serão realizadas ações de teatro.

“A utilização de bebidas alcoólicas por motoristas é uma dos fatores que mais preocupa quanto à ocorrência de acidentes graves, inclusive com mortes. É importante que as pessoas tenham consciência do perigo da mistura entre álcool e direção e, por isso, esta ação é muito importante”, afirmou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

O secretário lembrou ainda que o Detran vem realizando ações de fiscalização sobre a Lei Seca na cidade, em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil.

O Maio Amarelo em Mogi das Cruzes teve suas atividades lançadas na última segunda-feira (06/05), com uma solenidade no Largo do Rosário. Durante todo o mês, estão sendo realizadas diversas ações voltadas à conscientização da população sobre a importância de um comportamento seguro no trânsito e prevenção de acidentes.

Entre as ações de destaque estão a Escola Mirim de Trânsito, atividades em cruzamentos de grande movimentação de pedestres e veículos, blitz educativa, palestras e visitas a escolas.

Uma novidade da programação deste ano é a circulação de dois ônibus caracterizados com a cor, o logo e o slogan da campanha que percorrem linhas do sistema de transporte coletivo. Além disso, agentes municipais de trânsito estarão em ônibus municipais orientando os passageiros sobre o comportamento seguro no trânsito, com foco principal no pedestre. As duas ações são inéditas em Mogi das Cruzes.

As ações do Maio Amarelo em Mogi das Cruzes acontecem até o dia 31 de maio e mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-5142.