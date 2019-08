Ação evita ocupação irregular de área de proteção ambiental na Vila Moraes

A Prefeitura de Mogi das Cruzes evitou, na manhã desta quarta-feira (14), uma ocupação irregular em área de preservação ambiental na estrada Fazenda Cuiabá, na Vila Moraes. A operação foi realizada após informações passadas pela população durante reunião do programa A Cidade é Aqui realizada no bairro, na noite de terça-feira (13).

No local, foi constatada uma área de aproximadamente 1.000 metros quadrados que já estava cercada por mourões com base de blocos e arame farpado fixado em árvores nativas. O trabalho foi desenvolvido pelas equipes de Fiscalização da Secretaria Municipal de Segurança, em conjunto com a Patrulha Rural da Guarda Municipal.

No momento em que as equipes de fiscalização estiveram no local, não havia ninguém na área. Assim, as cercas foram retiradas por funcionários da Prefeitura e foram demolidas as bases de concreto.

“A Prefeitura recebeu denúncias da população durante a reunião do programa A Cidade é Aqui e a equipe de fiscalização foi enviada logo pela manhã para constatar e evitar a ocupação irregular, de forma ágil”, destacou o secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales.

O secretário lembrou ainda que a administração municipal vem realizando um trabalho intensivo para evitar ocupações irregulares na cidade. Para isso, foi criada uma equipe específica, que trabalha em conjunto com estrutura do Departamento de Fiscalização de Posturas e com a Guarda Municipal.

Denúncias sobre ocupações irregulares podem ser feitas à Prefeitura pelo telefone 153, da Central Integrada de Emergências Públicas (Ciemp).