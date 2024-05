Acidentes de trânsito deixam mais de 15 mil pessoas sem energia elétrica no Alto Tietê

Levantamento mostra que, entre janeiro e março deste ano, mais de 15 mil clientes do Alto Tietê sofreram com interrupções no fornecimento de energia causados por acidentes de trânsito. Este número é 305% maior que o registrado no primeiro trimestre do ano anterior. Ao todo, foram 47 ocorrências envolvendo colisão de veículos em postes.

Além de ocasionar a interrupção de energia em residências, escolas, comércios e hospitais, esse tipo de acidente traz risco de morte ou de ferimentos graves para motoristas, pedestres e gera danos materiais que podem comprometer o bem-estar da população. Em sua grande maioria, essas ocorrências demandam reparos complexos e necessitam do envolvimento de um grande efetivo das equipes de manutenção, em parceria com o Corpo de Bombeiros, Polícias Civil e Militar, e de departamentos responsáveis pelo trânsito e mobilidade das cidades.

A informação é da EDP, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica de 28 municípios do Estado de São Paulo. “Nós, enquanto concessionária de energia, temos trabalhado em programas de conscientização da população para que todos tenhamos atitudes que preservam a vida e promova um ambiente mais seguro para todos. Além do maio amarelo, a EDP atua em programas que destacam dicas de segurança em casos de acidentes envolvendo rede elétrica”, afirma Stevon Schettino, gestor de Operações. Para evitar colisões em postes, é importante que os motoristas estejam atentos e dirijam com cautela.

Se for dirigir, não consumir bebidas alcoólicas; seguir a direção defensiva, obedecer aos limites de velocidade, principalmente, em dias chuvosos para evitar a aquaplanagem; verificar os pneus e fazer a manutenção do veículo são fundamentais para assegurar uma direção segura; os cuidados devem ser redobrados aos finais de semana e nos feriados, quando o movimento é maior; em caso de colisão em postes, a recomendação é não sair de dentro do veículo.

Com a colisão, fios e cabos elétricos podem ter caído sobre o veículo e o risco de morte por choque elétrico é alto; ao se deparar com um acidente e verificar cabos no chão, não se aproxime e nem tente socorrer as vítimas; em caso de acidentes relacionados ao sistema de energia, nunca se aproxime do local e acione imediatamente a EDP pelos canais de atendimento.