'Agosto Laranja' promove ações de conscientização sobre Esclerose Múltipla

Para conscientizar os munícipes sobre o Dia Mundial e o Dia Municipal da Esclerose Múltipla, celebrados em 30 de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde garante apoio às ações realizadas pelo GATEM - Grupo Alto Tietê de Esclerose Múltipla. O tema será abordado nas salas de espera dos postos de saúde e unidades do Programa Saúde da Família durante todo o mês.

As ações fazem parte do Dia Municipal da Esclerose Múltipla e cumprem a Lei Municipal 7.073/2015, data instituída para conscientizar sobre a doença por meio de ações educativas e preventivas

Neste domingo (4), também acontece o 2º Pedale por uma Causa, criado pela Associação Amigos Múltiplos pela Esclerose (AME) com o intuito de conscientizar à respeito da Esclerose Múltipla. Em Mogi das Cruzes, o evento será organizado pelo GATEM, em parceria com o GAPC – Grupo de Apoio ao Paciente com Câncer, podendo ter a participação de cadeirantes. A concentração está marcada para 8 horas no Parque Botyra, atrás da Prefeitura, e os interessados devem doar 1 quilo de alimento e realizar a inscrição previamente.

A Esclerose Múltipla é uma doença neurológica, crônica e autoimune, ou seja, as células de defesa do organismo atacam o próprio sistema nervoso central, provocando lesões cerebrais e medulares. Sua causa ainda é desconhecida, mas tem sido foco de muitos estudos em todo o mundo, o que possibilita uma constante evolução na qualidade de vida dos pacientes.

A Esclerose Múltipla não tem cura e pode se manifestar por diversos sintomas, como por exemplo, fadiga intensa, depressão, fraqueza muscular, alteração do equilíbrio da coordenação motora, dores articulares e disfunção intestinal e da bexiga.