Akimatsuri recebe 135 mil visitantes em quatro dias de evento

Em quatro dias de evento, a tradicional festa Akimatsuri, realizada no Bunkyo, em Mogi das Cruzes, a 37ª edição recebeu 135 mil visitantes, recorde de público.

Agora, o Bunkyo, que é o realizador do evento, está preparando o seu tradicional irokai (confraternização) para receber apoiadores e voluntários envolvidos no Akimatsuri. “Foi muito gratificante para nós organizadores ver todos os nossos voluntários, fornecedores e prestadores unidos para criarmos algo especial. Essa sinergia, dedicação e trabalho em equipe foram primordiais para o sucesso da 37ª edição do Akimatsuri”, ressalta o presidente do Bunkyo de Mogi das Cruzes, Frank Tuda.



O festival Akimatsuri deste ano, que aconteceu nos dias 06, 07, 13 e 14 de abril, contou com o apoio de mais de 800 voluntários, sem contar a Comissão Organizadora que também atua de maneira voluntária no evento e leva seus familiares para ajudar. “Foram meses dedicados para realizar um evento que garantisse experiências positivas aos nossos visitantes, em todos os setores da festa, inclusive infraestrutura”, comenta Tuda.



Essa percepção de sucesso também foi sentida por expositores e patrocinadores, que já sinalizaram o desejo em continuar fazendo parte do Centro de Negócios do Akimatsuri, hoje com mais de 150 estandes. “Nem bem terminamos esta edição e já estamos planejando a 38ª, com uma responsabilidade ainda maior, de superarmos o que fizemos neste ano”, revela o presidente do Bunkyo.



Os desafios não serão fáceis, mas no que depender do engajamento e união da equipe, segundo Tuda, a excelência será sempre uma marca registrada do Akimatsuri. “Promover um evento do porte do Akimatsuri não é fácil. Tem um custo alto. Como nos preocupamos com a segurança e o bem-estar dos visitantes, não economizamos na infraestrutura, fora toda a parte de planejamento e organização. Mas com esse time que montamos, temos a certeza de que o sucesso será mantido nos próximos festivais”.



O Akimatsuri recebe financiamento da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) da Prefeitura de Mogi das Cruzes.