Alargamento de calçadas próximo à Apae beneficia famílias e alunos com acessibilidade

O prefeito em exercício Juliano Abe vistoriou, na manhã desta segunda-feira (22), as obras de alargamento de calçadas na região próxima à sede da Apae, no Centro. Os trabalhos compreendem a ampliação de calçadas nas ruas Joaquim Fabiano de Melo e Carmem de Moura Santos e atendem a uma reivindicação antiga dos pais de alunos e da direção da entidade.

Ao todo, 260 metros lineares de calçadas serão alargados e passarão a ter até 2,3 metros de largura. O trabalho beneficiará a calçada do lado direito da rua Joaquim Fabiano de Melo, entre a rua Ipiranga e a rua Carmem de Moura Santos, e o lado esquerdo da rua Carmem de Moura Santos, entre a rua Joaquim Fabiano de Melo e a rua Doutor Deodato Wertheimer. O investimento é de R$ 323.004,25, fruto de uma emenda parlamentar e investimento municipal. A empresa CG Engenharia foi a vencedora do processo de licitação e é a responsável pelas obras. A previsão é que os serviços sejam concluídos até o final de julho.

“O alargamento das calçadas é uma demanda antiga, que a Prefeitura vem buscando solucionar. Em 2014, conseguimos uma emenda parlamentar, com a deputada Keiko Ota. Agora, com a liberação dos recursos e o término do processo licitatório, os trabalhos estão sendo feitos e beneficiarão os pais dos alunos, com melhores condições para acessar a Apae”, destacou Juliano, que esteve na obra ao lado do vereador Protássio Nogueira e do presidente da Apae, João Montes.

O prefeito em exercício também conversou com pais de alunos que estavam no local, explicou as obras e ouviu sugestões, como a alteração no ponto de parada dos ônibus. Ele lembrou que também serão implantadas lombofaixas para facilitar a travessia dos pedestres e que será construída uma baia no local do ponto de ônibus para facilitar o embarque e desembarque.

A importância das obras também foi destacada pelo presidente da Apae. “As calçadas vão atender a uma reivindicação de muitos anos das famílias, vão dar uma vida nova para as pessoas. Não vai mais ser preciso passar pelos paralelepípedos, que estragam as cadeiras e muitas vezes quebram as rodas”, disse João Montes.

As obras estão sendo realizadas no quarteirão da rua Joaquim Fabiano de Melo entre as ruas Carmem de Moura Santos e Nilo Peçanha. No local, os paralelepípedos já foram retirados e a estrutura de guias e sarjeta está sendo implantada.

Com a interdição do quarteirão onde as obras estão sendo feitas, agentes municipais de trânsito foram deslocados para fazer o acompanhamento do trânsito e orientar motoristas. A Secretaria Municipal de Transportes também acompanha a circulação dos ônibus pelas vias e o ponto existente na rua Carmem de Moura Santos foi transferido provisoriamente para a rua Nilo Peçanha.

As obras de alargamento das calçadas na região da Apae fazem parte das ações definidas pelo Plano Municipal de Mobilidade Urbana dentro de diretrizes como o Sistema de Circulação de Pedestres e o Sistema de Circulação na Área Central. O local também foi definido como prioritário do programa Rotas Acessíveis, que desenvolveu projetos executivos de acessibilidade. A obra também foi discutida junto ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência.