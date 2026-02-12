Alto Tietê avança no Selo Nacional de Alfabetização

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) conta com 13 municípios reconhecidos pelo Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização – Edição 2025, sendo 100% daqueles que aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). De acordo com os resultados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) nesta semana, a região conta com sete municípios na categoria ouro e seis na categoria prata, com registro de aumento na pontuação de todos em relação a 2024.



Desta vez, as cidades classificadas na categoria Selo Ouro são: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mairiporã e Santa Branca. Já no Selo Prata estão Igaratá, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. O município de Guarulhos não participou da edição.



Entre as cidades consorciadas participantes, todas foram reconhecidas com crescimento na pontuação em relação ao ano anterior. Nesta edição, as cidades que mais avançaram foram Arujá, Salesópolis e Biritiba Mirim, que registraram aumento de 74, 57 e 55 pontos, respectivamente.



De acordo com a coordenadora da Câmara Técnica de Educação e secretária de Educação de Biritiba Mirim, Silvana de Fátima Nascimento, o selo é um reconhecimento simbólico aos municípios pelo cumprimento das metas anuais do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.



“O grande objetivo do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização é garantir, até 2030, que todas as crianças estejam alfabetizadas ao fim do 2º ano do ensino fundamental. O programa também prevê a recuperação da aprendizagem de alunos do 3º ao 5º ano com defasagem. Ficamos muito felizes com o resultado positivo da região, pois mostra que as cidades estão no caminho certo, e a nossa Câmara Técnica tem papel fundamental nisso, promovendo a troca de experiências e o auxílio mútuo entre os municípios”, explicou, ao enfatizar ainda a realização anual do Fórum Internacional da Educação e o Prêmio Inova Educação, iniciativas de valorização do ensino público promovidas pelo Condemat+.