Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 12 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Alto Tietê avança no Selo Nacional de Alfabetização

Municípios do Condemat+ registram aumento na pontuação em relação a 2024

12 fevereiro 2026 - 16h14Por Da reportagem local
Municípios do Condemat+ registram aumento na pontuação em relação a 2024Municípios do Condemat+ registram aumento na pontuação em relação a 2024 - (Foto: Divulgação/Agência Brasil)

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) conta com 13 municípios reconhecidos pelo Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização – Edição 2025, sendo 100% daqueles que aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). De acordo com os resultados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) nesta semana, a região conta com sete municípios na categoria ouro e seis na categoria prata, com registro de aumento na pontuação de todos em relação a 2024.

Desta vez, as cidades classificadas na categoria Selo Ouro são: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mairiporã e Santa Branca. Já no Selo Prata estão Igaratá, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. O município de Guarulhos não participou da edição.

Entre as cidades consorciadas participantes, todas foram reconhecidas com crescimento na pontuação em relação ao ano anterior. Nesta edição, as cidades que mais avançaram foram Arujá, Salesópolis e Biritiba Mirim, que registraram aumento de 74, 57 e 55 pontos, respectivamente.

De acordo com a coordenadora da Câmara Técnica de Educação e secretária de Educação de Biritiba Mirim, Silvana de Fátima Nascimento, o selo é um reconhecimento simbólico aos municípios pelo cumprimento das metas anuais do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

“O grande objetivo do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização é garantir, até 2030, que todas as crianças estejam alfabetizadas ao fim do 2º ano do ensino fundamental. O programa também prevê a recuperação da aprendizagem de alunos do 3º ao 5º ano com defasagem. Ficamos muito felizes com o resultado positivo da região, pois mostra que as cidades estão no caminho certo, e a nossa Câmara Técnica tem papel fundamental nisso, promovendo a troca de experiências e o auxílio mútuo entre os municípios”, explicou, ao enfatizar ainda a realização anual do Fórum Internacional da Educação e o Prêmio Inova Educação, iniciativas de valorização do ensino público promovidas pelo Condemat+.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Governo de SP lança Feira de Empregos do Fundo Social com mais de 2 mil vagas
Região

Governo de SP lança Feira de Empregos do Fundo Social com mais de 2 mil vagas

Saulo Souza integra comitiva nacional em agenda pelo Marco Legal do Transporte Público
Região

Saulo Souza integra comitiva nacional em agenda pelo Marco Legal do Transporte Público

UBSs de Ferraz promovem 'Bloquinho da Prevenção' antes do Carnaval
Região

UBSs de Ferraz promovem 'Bloquinho da Prevenção' antes do Carnaval

Mogi-Bertioga deve receber cerca de 106 mil veículos durante o Carnaval
Feriado prolongado

Mogi-Bertioga deve receber cerca de 106 mil veículos durante o Carnaval

Educação SP abre inscrições para 526 vagas no programa Aluno Monitor do BEEM no Alto Tietê
Região

Educação SP abre inscrições para 526 vagas no programa Aluno Monitor do BEEM no Alto Tietê

IPTU 2026 de Ferraz está disponível com desconto de 10% para pagamento em cota única
Região

IPTU 2026 de Ferraz está disponível com desconto de 10% para pagamento em cota única