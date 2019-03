Alto Tietê cria 1.182 empregos com carteira assinada em fevereiro; Suzano lideera

Depois de um péssimo começo de ano, quando 299 vagas de emprego foram extintas, a região encerrou fevereiro com saldo positivo de 1.182 contratações com carteira assinada. Apesar disso, o número é inferior ao do mesmo período de 2018. Na época, as dez cidades contabilizaram a contratação de 1.813 pessoas, uma redução de 29,7%. Os dados foram divulgados nesta seguda-feira (25) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

Suzano foi quem mais contratou. Ao todo, 304 pessoas tiveram um novo registro na carteira de trabalho. Dados detalhados mostram que o município contabilizou 1.813 contratados e 1.509 demitidos.

A lista de municípios que mais contrataram segue com Poá, totalizando 272; Itaquaquecetuba, com 267; Mogi das Cruzes, que somou saldo de 128; e Santa Isabel, totalizando 104.

Em seguida está Arujá (58), Ferraz de Vasconcelos (48), Biritiba Mirim (18) e Salesópolis (15).

A única cidade a ter saldo negativo foi Guararema. Foram criadas 173 novas vagas de emprego, contudo, o número de demissões foi superior: 205, o que representa a extinção de 32 oportunidades de emprego com carteira assinada.

JANEIRO

Com o saldo de fevereiro, a região tem o primeiro mês positivo. Para se ter ideia, em janeiro, o Alto Tietê contabilizou a extinção de 299 vagas. Arujá, Ferraz, Guararema, Poá, Salesópolis e Santa Isabel foram as únicas a computarem contratações.

País

O país registrou, pelo terceiro mês seguido, a criação de empregos com carteira assinada. Segundo dados do Caged, o saldo positivo de emprego formal chegou a 173.139 no último mês. Esse foi o maior saldo positivo para fevereiro desde 2014 (260.823).