Alto Tietê encerra 2023 com saldo de 12,8 mil vagas de emprego, mas número é 20,7% menor do que 2022

O Alto Tietê encerrou o ano de 2023 com saldo de 12.887 vagas de empregos geradas, o número, porém, é 20,7% menor do que o registrado em 2022, quando a região gerou 16.268 vagas de emprego.

Somente em dezembro, apenas duas das dez cidades da região tiveram saldo positivo: Ferraz (21) e Salesópolis (19). As outras oito cidades tiveram saldo negativo no último mês do ano.

Os dados são do Caged e foram divulgados nesta terça-feira.

Tabela do saldo de empregos no ano

Aumento do saldo

Nos dados gerais do ano, apenas duas cidades tiveram saldo positivo. Em Ferraz o saldo foi de 854 vagas de emprego e o número é 244% maior do que o registrado em 2022, quando a cidade fechou o ano com 248 vagas.

Itaquá também teve aumento no saldo de empregos de 2022 para 2023. A cidade saltou 36,9%, passando de 2.077 para 2.845 ano passado.

Ferraz, em dezembro de 2023 fechou com saldo positivo de 21 vagas, enquanto Itaquá teve saldo negativo de -764 vagas, resultado de 1.642 contratações e 2.406 demissões.

Redução do saldo

As demais oito cidades tiveram queda no saldo de empregos de 2022 para 2023. Em Guararema a queda foi de 83,5%, passando de 687 para 113. Somente em dezembro o saldo foi de -31.

Em seguida aparece Biritiba Mirim, com saldo de 41 vagas de emprego ano passado e 138 em 2022, o que representa redução de 70,2%. Em dezembro o saldo foi de -4.

Na sequência Santa Isabel e Poá, com saldo de 50% e 47,2% menor no comparativo entre os anos. Em Santa Isabel os números caíram de 673 para 336. Enquanto em Poá o saldo foi de 1.431 para 755.

Dados do saldo de empregos apenas em dezembro de 2023

Em dezembro os dados foram de -133 e -312 respectivamente.

Salesópolis e Mogi aparecem com 34,5% e 34,3% de redução, respectivamente. Em Salesópolis o saldo caiu de 81 para 53. Enquanto em Mogi foi de 7.194 para 4.720.

Em dezembro, Salesópolis foi a outra, das duas cidades, que tiveram saldo positivo (19). Enquanto Mogi fechou o mês com -878.

Fecham a lista das cidades com redução de empregos, Suzano e Arujá. Em Suzano a redução foi de 15,4%, passando de 2.409 para 2.036. Enquanto em Arujá a queda foi de 14,7%, passando de 1.330 para 1.134.

Somente em dezembro a redução foi de -357 e -216, respectivamente.