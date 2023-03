Alto Tietê registra 12 mortes no trânsito em fevereiro

As dez cidades do Alto Tietê registraram 12 mortes no trânsito em fevereiro deste ano. O número é menor, se comparado ao mesmo mês em 2022, quando foram 13 óbitos.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Infosiga.

Itaquá e Suzano registraram três óbitos cada no último mês. Seguido por Guararema e Mogi, com duas mortes cada. Arujá e Santa Isabel registraram uma vítima. Biritiba, Ferraz, Poá e Salesópolis não tiveram mortes no trânsito.

Foram 10 vítimas do sexo masculino, e duas do sexo feminino.